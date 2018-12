Starship leidis Robotexilt tõelisi talente

Starshipi loomade päästmise võistlusel on võistkondade ülesandeks ehitada robotid, mis suudavad linnamaastikku kujutaval laval leida loomad ja teha neist pildi. Võistkonnad, keda hindab Starship, saavad soorituse eest punkte. Peaauhinnale, milleks oli 10 000 eurot, konkureerivad 2000 või enam punkti saanud võistkonnad. Sel aastal peaauhida küll välja ei antud, kuid talendikaid robotiehitajaid leidis Starship küll.

Starshipi asutaja Ahti Heinla: "Robotex 2018 läks edukalt ja tõusvas joones, nagu juba tavaks on saanud. Tore oli näha nii palju inimesi huvitumas põnevatest asjadest, mida Eestis tehakse, ning üksteisega mõõtu võtmas robotite ehitamisel. Starshipil oli ka seekord oma ülesanne Robotexil, mis on inspireeritud meie pakirobotite hingeelust, ja oli rõõm näha, et seekord jõudsid juba rohkem võistlejaid selles ülesandes edasi võrreldes eelmise aastaga."