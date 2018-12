Läbi aegade suurimal Robotexil oli osalejaid 46 riigist

"Hea on näha, et me muutume järjest rahvusvahelisemaks ja see omakorda on toonud kaasa ka Robotexi kvaliteeditõusu, mis väljendub ka selles, et paljud võistlused on muutunud vaatemängulisemaks. Kohale olid tulnud tõelised talendid ja kõik võistlused pakkusid väljakutseid nii võistlejatele kui kohtunikele. Jagus nii põnevaid hetki, tuliseid vaidlusi, võidurõõmu kui ka kaotusvalu. Olen uhke, et Eesti robootikakogukond on nii tugev, et suudame vastata meie külaliste ootustele ning kohale tulevad sündmust kajastama sellised rahvusvahelised juhtivad meediakanalid ja -portaalid nagu BBC, Forbes Latvia, Arctic Startup, Computable, VentureBeat ja RiseTech Media," kommenteerib robootikafestivali õnnestumist Robotexi tegevjuht Ave Laas.