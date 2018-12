Kindlustaja hoiatab: isikliku autoga rahateenimine võib minna kalliks maksma

Kui selgub, et tavakasutuse alusel kindlustuslepingu sõlminud inimene kasutab oma autot nt taksoteenuse pakkumiseks, siis saadetakse kliendile teavitus, et ta 30 päeva jooksul vormistaks uue poliisi, mis oleks kindlustusriskile vastav ja vastaks tegelikkusele.

Lisaks tavakasutusele on kindlustusettevõtete nimistus levinuimad kasutusalad lühirent, taksoteenus, õppesõiduk, kuller ja alarmsõiduk. Liikluskindlustuse puhul on kindlustusseltsil õigus küsida rahasumma, mis jääb nt kõrgema riskiga taksokasutuse ja tavakasutuse kindlustusmaksete vahele. Kasko kahjujuhtumi korral on kindlustusseltsil õigus tekkinud kahjuhüvitist vähendada või sootuks keelduda hüvitise väljamaksmisest.