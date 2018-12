Elektritakso tõmbab koomale: kindlustusfirmad lõid noa selga

Eketritakso nimetas olukorda «katastroofiliseks» ja «kirve selga löömiseks», viidates asjaolule, et kindlustused on tõstnud aasta jooksul taksokindlustuste hinda viiekordseks. Lisaks andis ta teada, et läheb sarnaselt äpitaksodele oma taksomeetrites üle süsteemile, kus ajatasu rakendub kogu sõidu vältel.