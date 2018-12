Yandex esitles oma esimest nutitelefoni

Seadme hind on 17 990 rubla (238 eurot) ning see kasutab operatsioonisüsteemi Android.

Telefonist loodetakse tähtsat uut etappi Yandexi arengus. Seadme eesmärk on tõsisemalt konkureerida teiste IT-hiidudega, nagu Apple, Samsung ja Huawei.

Yandexi põhiäri on samanimeline otsingumootor, kuid firma on viimastel aastatel oma tegevust mitmekesistanud. Muu hulgas on ettevõte loonud rakendused takso ja toidu tellimiseks.