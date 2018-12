Briti telekomihiid lõpetab osaliselt Huawei seadmete kasutamise

BT on olnud Huawei pikaaegne klient juba 2005. aastast saadik, kuid mõnede allikate sõnul otsustati firmasiseselt juba eelmisel aastal, et Huawei poolt valmistatud seadmete kasutamist tuleb piirata. Põhimõtteliselt otsustati, et Hiina tehnoloogiahiiu varustust kasutatakse ainult «rumalates seadmetes», kus see endast liigselt ohtu ei kujuta.