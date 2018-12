Telia on juba suvest saadik jaganud klientidele sammude eest mobiilse interneti mahtu. Mida rohkem kõnnid, seda rohkem saad vastu megabaite, mille varal netis surfata. Novembri lõpu seisuga on kokku loetud 1 894 444 033 (peaaegu 2 miljardit) sammu, mille eest on välja antud 5 705 600 MB (5,7 TB) andmemahtu. See on sinu võimalus liituda sammujate armeega, kes teevad iga päev 13 miljonit sammu ning ei kavatsegi peatuda. Tervise-eksperdid räägivad, et oluline pole mitte liikuda kiiremini, vaid rohkem, ning tervis tuleb.