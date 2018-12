Kasuta õiget rakendust

“There’s an app for that,” mainis kunagi millegi peale Steve Jobs. Ehk siis selle jaoks on rakendus. Täpselt nii ongi. Google Play rakendustepoest võib endale tasuta tõmmata rakenduse Move to iOS. Selle rakendusega saab hakkama ka inglise keelt suhteliselt algtasemel valdav inimene. Siinkohal võikski ju artikli lõpetada, aga tegelikult on veel paar punkti, mida ei tohiks telefoni vahetades unustada.