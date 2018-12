Apple lisas koos oma uute telefonidega ilmunud operatsioonisüsteemi, mille versioon on nüüd iOS12, täienduseks ühe väga kasuliku rakenduse nimega Screen Time. Kuna tegemist on funktsionaalsusega, mida kõik i-seadmete omanikud kasutada võiks ja mis tegelikkuses näitab üsna karmilt kui palju me oma telefonidega päeva jooksul koos aega veedame, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kuna Screen Time on nii Apple telefonidesse kui ka tahvelarvutitesse nii-öelda sisse ehitatud, ehk tekib sinna automaatselt peale iOS12 paigaldamist, ei pea kasutaja ise spetsiaalselt midagi tegema. Avalehelt paremale viibates leidub widgets loetelus lihtsalt üks Screen Time nimeline aknake. Oluline ei ole aga mitte see, et aknake on olemas, vaid info mida see näitab. Lühidalt öeldes annab Screen Time telefoni omanikule ülevaate sellest, kuidas ja kui palju ta oma nutiseadet kasutab. Teisisõnu peab Screen Time taustal pidevalt arvestust selle kohta, kuidas nutiseadet kasutatakse ning koondab kogu saadud info enesesse kokku.

Ülevaade seadme kasutamisest

Kohe rakenduse avalehel kuvatakse kogu seadme päevane kasutusaeg ning lisaks ka teemade vaheline ajaline jaotus. Seega saab kasutaja äppi avades kohe teada, kui mitu minutit või tundi, mis paraku on reaalsem, ta oma telefoni kasutanud on. Eraldi on näha ka iga rakenduste jaoks kulunud aeg. Seda nii käimasoleva päeva kui viimase nädala lõikes. Samuti näidatakse ära seadme haaramiste arv, ehk number mitu korda on aparaati päeva jooksul kätte võetud ja lahti lukustatud. Seejuures on ära toodud ka ajajoon, ehk näha on aktiivsemad telefoni kasutamise perioodid ja rahulikumad hetked, mil tegeletud on millegi muuga ning telefon on kõrvale jäänud. Veel näeb Screen Timest rakendusest ära päeva jooksul telefonile saabunud teavituste koguarvu ja selle kas keskmisega võrreldes on parajasti telefoni kasutatud rohkem või vähem.