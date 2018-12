Smart-ID kasutajate arv ületas Mobiil-ID oma

Smart-ID on teenus, mille abil saab ennast e-teenustesse sisse logida ja digiallkirju anda ka mobiilsete seadmetega, milles puudub SIM-kaart – vajalik on vaid internetiühendus ning Smart-ID rakendus. Tegemist on nüüdseks Euroopas ametlikult tunnustatud lahendusega, mille võtavad peagi kasutusele ka riigiametid. Smart-ID kasutamine on lõpptarbijatele ka täiesti tasuta.