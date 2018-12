Eesti tarkvaralahendused jõuavad Benini ja Tansaaniasse

E-riigi Akadeemia sõlmis eile Benini Riigi infosüsteemide ja Teenuste Agentuuriga lepingu turvalise andmevahetuskeskkonna arendamiseks. Andmevahetuskeskkond sisaldab X-tee edasiarendust UXPd ja koosvõimet toetavat riigi infosüsteemi haldussüsteemi.

Andmevahetusplatvormi arendaja on Cybernetica AS. E-riigi Akadeemia roll on seadusandlike, organisatsiooniliste ja korralduslike küsimuste lahendamisele kaasaaitamine ja koolitamine.

Benini digitaalmajanduse ja kommunikatsiooni minister Aurélie Adam Soulé Zoumarou ütles, et Benin soovib kasutada maailma parimaid praktikaid oma e-riigi edukaks ja jätkusuutlikuks ülesehitamiseks.

«Eesti e-riigi arendamise eeskuju innustab meid. Soovime muuta Benini senist valitsemist, et suhelda paremini kodanikega ning luua uusi ärivõimalusi. Andmete turvalise vahetamise arendamise ja juurutamisega teeme selles suunas oma esimesed sammud, mis ei jää kindlasti viimasteks,» märkis Maximilien Kpodjedo.

X-teega sarnased andmevahetusplatvormid on arendamisel või juurutatud Soomes, Ukrainas, Namiibias, Haitil, Kõrgõzstanis, Aserbaidžaanis, Fääri saartel, Kaimanisaartel ja Palestiinas.

Lepingu allkirjastamine Tansaaniaga (Paremalt neljas Lembit Loo) FOTO: Net Group

Mis puutub 60 miljoni elanikuga Tansaaniasse, siis teatas tarkvaraarendusettevõte Net Group, et alustab 29. novembril sõlmitud lepingu kohaselt sealse kohtute digitaliseerimise projektiga. Net Groupi ülesandeks on disainida neile kaasaegne kohtute digiprojekt koos muudatuste juhtimise- ja koolitusprojektiga.

Net Groupi juhi Priit Kongo sõnul on hanke võidu näol tegemist Net Groupi jaoks märgilise lepinguga Ida-Aafrikas. «Ida-Aafrika näol on tegemist kiirelt areneva piirkonnaga, kus on suur võimalus Eesti e-edu kogemust kasutades luua uus kvaliteet ja aidata kaasa nende riikide globaalsele arengule,» kirjeldas ta.

Net Groupi valdkonnajuhi Lembit Loo sõnul on tegemist suure väljakutsega, sest Tansaania kohtute struktuur on, võrreldes Eesti kohtute omaga, ülisuur. «Kui Eestis on 9 kohut 21 kohtumajas, siis Tansaanias on 60 miljonise rahvaarvu juures kohtuasutusi üle riigi pea 1200,» lisas ta.

Praeguse pooleaastase lepingu maht on pool miljonit eurot ja selle eduka täitmise järgselt laieneb see mitme aasta pikkuseks koostööprojektiks.