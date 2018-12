Autolevi kaasas 225 000 eurot ühisrahastust

Autolevi asutaja Tauri Kärsoni sõnul ületas kaasatud investeering kolmekordselt ettevõtte seatud eesmärgi. «Plaanisime kaasata 75 000 eurot investeeringuid, kuid kui see eesmärk täitus esimese ööpäevaga, oli selge, et et huvi Autolevi vastu on oluliselt suurem. Otsustasime võtta vastu kokku 225 000 eurot, kuigi soovijaid oli rohkemgi,» sõnas Kärson.