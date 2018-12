RIA: küsimus ei ole ainult Huaweis

RIA peadirektori asetäitja küberturvalisuse alal Uku Särkekanno ütles Postimehele, et tema asutus annab hoiatusi eelkõige selle kohta, milliseid võrguseadmeid ja servereid riigi hallatavates võrkudes ning eelkõige tuumikvõrkudes tuleks kasutada.

Tehnilisi turvanõrkuseid on tema sõnul esinenud kõikidel tootjatel - näiteks on neid avastatud ka Juniperi ja CISCO toodetel. Samas jälgib RIA vahetult, mida Eesti peamised partnerriigid nende nõrkuste kohta oma luureinfo ja riskihinnangute najal arvavad.

RIA senine praktika olnud selline, et kui ühe või teise tootja puhul on ilmnenud partnerriikidel kahtlusi, siis on ka nende seadmete kasutust riigi hallatavates tuumikvõrkudes vältinud.