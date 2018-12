Ansip: Huawei on risk

«Kas me peaksime olema mures Huawei ja teiste Hiina ettevõtete pärast? Jah, me peame olema murelikud, kuna nad on kehtestanud reeglid, mille kohaselt peavad IT-ettevõtted tegema koostööd luureasutustega. Jutt käib ju kohustuslikest tagaustest, mille vastu ma olen kogu aeg olnud,» ütles komisjoni asepresident Ansip tänasel pressikonverentsil Brüsselis.