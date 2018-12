Kaevats: tapjarobotite vastasest võitlusest pole absoluutselt kasu

«Sellest ei ole absoluutselt kasu. Isegi, kui riigid lepivad mingites sellistes asjades kokku, siis iroonia seisneb selles, et absoluutselt kõik riigid arendavad tehisintellekti põhiseid relvi, mis valivad ise sihtmärke. Sellised süsteemid on ammu olemas!» ütles Marten Kaevats Vikerraadio saates «Raadio JAIK».

Kaevats märkis, et me võime küll riikidena kõiksugu asju kokku leppida, aga me ei suuda tegelikult tagada selle rakendatavust. Tehisintellektiga varustatud relvi saab tema hinnangul teha sisuliselt köögilaua taga ning selleks pole vaja tohutuid arenduskeskusi, mida oleks võimatu kontrollimise vältimise huvides peita.

«Ainus kasu on ilmselt ainult teadvustamises, et see on jube oluline teema,» sõnas Kaevats.

Enam kui 100 tehnoloogiaettevõtet, 26 riiki ja 2400 innovaatorit, nende hulgas Skype’i asutaja Jaan Tallinn ja Tesla ning SpaceXi looja Elon Musk, pöördusid 18. juulil avaliku kirjaga kogu maailma poole, milles kutsuvad üles lõpetama tehisintelligentsete tapamasinate loomine.

«Tehisintellektid (AI) on mängimas suurenevat rolli militaarsüsteemides. On kiire vajadus, et kodanikud, poliitikakujundajad ja juhid asuksid tegema vahet lubatud ja lubamatu AI kasutamise vahel. Selles valguses oleme meie, allakirjutanud, kokku leppinud, et inimelu võtmise otsust ei tohi iial delegeerida masinale,» seisab kirjas.