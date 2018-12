Palve vanematele: rääkige lastele, kes on Momo

«Mul on palve kõigile lapsevanematele, et rääkige palun lastega Momo tegelase teema kodus läbi. Tegu on siis uue ja ohtliku sotsiaalmeedia mänguga, kus tegelane Momo annab kasutajatele ülesandeid, mida need täitma peavad. Selle tegelase kohta liigub ringi tohutul hulgal legende ja lapsed tõsimeeli usuvad, et tegu on mingi üliinimliku häkkeriga, kes võibki oma ähvardused ellu viia, kui mitte teha seda, mis ta käsib,» rääkis liikumise «Turvaline internet. Digimaailma teejuht» eestvedaja Diana Poudel.

«Täna ei käi see läbi äppide, vaid tehakse Momo-nimeline konto, mis siis saadab sõnumeid. See pole tsentraliseeritud skämm vaid üks viraalne küberkiusamise juhtum. Näiteks eelmisel nädalal tegin koolitust 20 lapsele eri koolidest ja klassidest (1.–4. klass) ja kahekümnest üks ei teadnud seda tegelast,» rääkis Diana Poudel Postimehele. «Pooled rääkisid ikka selliseid tondijutte, et päris hirm hakkas.»

Poudel kirjutas ka pöördumise liikumise Facebooki seinale, kus rõhutas, et oluline on lapsele selgeks teha, et Momo on väljamõeldud tegelane, kelle on välja mõelnud pahad inimesed, kel soov lapsi hirmutada.

«Kui laps saab sõnumi Momolt, siis tuleb seda kohe vanematele näidata. Kui see sõnum nõuab, et laps teeks midagi lubamatut või sisaldab ähvardust, siis palun saatke see info ka politseile,» rääkis Poudel.

Liikumine algatas ka petitsiooni Avaaz.org lehel, kus kutsutakse sotsiaalmeedia keskkondasid üles levivale ohule adekvaatsemalt reageerima.

Algne Momo seisnes suhtlemises tontlikku profiilipilti kasutava ja täiesti anonüümse MOMOga. See MOMO võis anda ülesandeid ja nõuda ähvarduste saatel nende täitmise filmimist, ent sama hästi võis ta teatada, et telefoniomanik sureb nelja päeva pärast.

Väljakutse juurtest on teada niipalju, et esialgu oli kasutajanimega MOMO seonduv telefoninumber pärit Jaapanist, ent peagi hakkasid jäljendajad kasutama Lõuna-Ameerika ja Euroopa telefoninumbreid. Internetist leitavad videod suhtlusest MOMOga näitavad hispaania või ingliskeelseid sõnumeid, ent tänaseks on mäng jõudnud ka Eesti lasteni. Teadaolevalt on üks Argentina laps Momo ülesande täitmise tagajärjel ka surnud.