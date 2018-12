Hiina keelas osaliselt iPhone'i müügi

Esmaspäeval teatavaks tehtud otsus on tegelikult osa palju suuremast kahe USA tehnoloogiahiiu vahelisest kohtusõjast, mis hõlmab kümneid hagisid eri riikides. Qualcommi teate järgi leidis Fuzhou provintsikohus Hiinas, et Apple on rikkunud kahte kiibitootjale kuuluvat patenti ning keelas vanemate iPhone'i mudelite müügi, mis algab 6S-ist ja läheb kuni uuema X-ini välja.

Sisuliselt keelas kohus ära kõik iPhone'id peale kõige uuemate septembris välja lastud mudelite. Keelu alla lähevad iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ja iPhone X.

Apple teatas esmaspäeval, et kõik nende mudelid on siiski praeguse seisuga Hiinas veel müügil, kuid nad on pöördunud võimude poole, et kohtuotsus ümber lükata. Kas Fuzhou provintsikohtu kehtestatud keeld Hiinas ka praktikas kehtib, pole hetkel veel selge. Küll aga on Qualcomm lubanud pöörduda kõrgemate kohtute poole, kui Apple'i tooted ikkagi müügile jäävad.

Hiina on Apple'i jaoks üks kõige suuremaid ja olulisemaid turge ning osaline müügikeeld võib anda ettevõttele tõsise majandusliku hoobi ajal, millal nõudlus iPhone'ide järgi on üle kogu maailma kahanemas. Üleüldiselt kahanev globaalne nõudlus nutitelefonide järele on peegeldunud ka Apple'i aktsiahindade languses. Hiina moodustas möödunud aastal ligemale viiendiku Apple'i müügitulust, mis oli kokku 265,6 miljardit dollarit.

Üks maailma suurimaid kiibitootjaid Qualcomm, kes valmistab kiipe ka mobiiltelefonide jaoks, esitas oma hagi Hiinas möödunud aasta lõpus, väites, et Apple on rikkunud neile kuuluvaid patente seoses rakenduste haldamisega puutetundlikul ekraanil. Apple süüdistas omakorda Qualcommi räpastes ärivõtetes ja ebaseaduslikus patenditegevuses ning lubas legaalset vastulööki.

«Qualcommi katsed keelata meie tooteid on meeleheitlik käik ettevõtte poolt, kelle ebaseaduslikke ärivõtteid uuritakse üle kogu maailma,» seisis Apple'i teates.

Kui palju mängib Apple'i vastu kehtestatud kohtuotsuses rolli USA ja Hiina vaheline kaubandussõda, pole praegu võimalik öelda, sest tegu on kahe USA ettevõtte vahelise tüliga. Samas varustab Qualcomm kiipidega mitmeid suuri Hiina mobiilitootjaid nagu Xiaomi, Oppo, Vivo ja OnePlus. Apple konkureerib samal ajal aga otseselt Hiina Huaweiga, kelle finantsjuht on praegu Kanadas vahi all.