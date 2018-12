E-residentsuse vahekokkuvõte: riik 10 miljoniga plussis

Kõik Eesti riigi e-residentsusele tehtud kulutused projekti algusest kuni 2018. aasta lõpuni on 7,4 miljonit eurot. See sisaldab nii e-residentsuse programmi eelarvet - tööjõukulud, teavitustegevus, äri- ja tootearendus - kui ka teiste riigiasutuste tööjõu- ja arendusprojektide kulusid.

Programmi juhi Kaspar Korjuse sõnul on sama aja jooksul riigile laekunud tulu 17,8 miljoni euro eest. See tulu koosneb otsesest maksutulust üle 10 miljoni euro eest, mis hõlmab e-residentide poolt makstud makse nagu sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks, kogumispensioni makse, palgalt kinnipeetud tulumaks ja juriidilise isiku tulumaks. Lisaks riigilõivudest saadud tulu, mis on teenitud e-residentsuse taotlemise ja uue ettevõtte registreerimise eest.