Ansipi uus väljakutse: kõik telekanalid püsivalt üle Euroopa vaadatavaks

«Kus probleem on, mida lahendame? Probleem on selles, et meil on Euroopa Liidus 55 miljonit inimest, kes elavad vähemuskeelte gruppides. Ehk siis näiteks saksa keelt kõnelevad itaallased, või rootsi keelt kõnelevad soomlased. Meil on ka 400 000 rootslast, kes elavad laiali teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ja pole koondunud kindlatesse piirkondadesse,» selgitas Andrus Ansip oma idee põhjuseid.

Tegemist on inimestega, kes on vähemusgruppideks teistes riikides. Ansipi sõnul on täiesti loomulik, et need saksa keelt kõnelevad itaallased ei rahuldu pelgalt selle televisiooniga, mida neile Itaalias pakutakse, vaid tahavad ligi pääseda televisioonile ka Austriast ja Saksamaalt.

Praegu öeldakse neile, et autoriõigus on territoriaalne ja nad ei saa neile saadetele ligi ka siis, kui oleksid selle eest valmis maksma.

«Lisaks on olemas 20 miljonit inimest, nagu mina praegu – sündinud, kasvanud ja elanud ühes riigis ja nüüd – saatuse tahtel – viieks aastaks hoopis teises riigis. Ma ei ole päris ajutiselt eemal. Selliste inimeste arv kasvab päris kiiresti, kes tahaksid mõnes teises riigist ligi pääseda mingisugusele teisele digitaalsele sisule hoopis teisest riigist,» rääkis Ansip.

Samas pole telekomioperaatoritel nendele rühmadele mõeldes mingisugust majanduslikku huvi osta mõnele võõrkeelsele kanalile, sarjale või filmile autoriõiguste litsents.

«See on kuum kartul, väga kuum teema praegu. Tahame öelda, et kui ringhääling omab 100-protsendiliselt õigusi, siis peaks olema tema otsustada, kas ta müüb kellelegi individuaalselt väljapoole oma riiki digitaalset sisu või mitte. Me ei sunni kedagi müüma, aga õigus territoriaalseid litsentse individuaalselt müüa peaks olema,» kõlab Ansipi idee. «Kultuuriline mitmekesisus on Euroopa Liidus vääramatu väärtus ja see on väärtus ka siis, kui inimesed saavad seda mitmekesisust nautida ja pääsevad oma emakeelsele sisule ligi.»

Milles täpsemalt Euroopa Komisjoni määrus seisneb?

Tegemist on satelliidi- ja kaabellevi regulatsiooni muutmise algatusega, mille eesmärk on kahekordistada veebivaatamises ja ülepiiriliselt nähtava telesisu hulka. Praegu on nii, et kui vaadata telekanalite veebiversioone – olgu selleks BBC iPlayer või ERRi otsevaatamine –, siis on teisest riigist nähtav vaid 1-2-5%, maksimaalselt 10-15% riigisiseselt nähtavatest saadetest.

«Oleme arvutanud, et kui meie ettepanek regulatsiooni muutmiseks läbi läheb, siis peaks olenevalt riigist ja saate tüübist vabanema 15-90% rahvusringhäälingute sisust,» rääkis Ansip.

«See saade on vaadatav ainult Eestis/Soomes/Saksamaal» on tõenäoliselt paljudele liigagi tuttav teade. Põhjuseks autoriõigustest tulenevad piirangud ja teletootjate jaoks õiguste hankimise keerulisus. Kui keegi soovib täna kogu Euroopa Liidus oma saadet näidata, siis peab ta olema kindel, et tal on kõik õigused klaaritud 28 erinevas riigis.