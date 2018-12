Inimestel uued ID-kaardid käes, kriitilised teenused toimivad

«Kui me vaatame kriitilisi e-teenuseid, siis nii justiits- kui tervishoiusektor, apteegid, maksu- ja tolliamet, suuremad pangad, siis kasutajatele mõeldud teenused peaksid uueks ID-kaardiks valmis olema. SEB teatas eile õhtul, et on ka valmis uuenenud ID-kaardiga nüüd liituma,» rääkis Postimehele Riigi Infosüsteemi Ameti e-valdkonna juht Margus Arm.

Samas on ka riigiasutusi, mis uueks ID-kaardi toetamiseks valmis ei ole. «Ma ei hakka looma illusiooni, et kõik valmis on. Mõnda kindlasti sisse ei saa, aga loodame, et see lähiajal tekib,» märkis Arm.

Esimene uus ID-kaart käes! FOTO: Sander Ilvest

Mis puutub ettevõtetesse, kes kasutavad ID-kaardi kliendikaardiga, siis on Margus Armi sõnul olukord erinev – mõnes töötab kiibilt lugemine, mõnes vöötkoodi lugemine. Probleeme võib tekkida iseteeninduskassades, kui neis kiipi lugeda ei suudeta.

Selleks, et uus ID-kaart arvutites tööle hakkaks, tuleb kasutajatel alla laadida uusim ID-kaardi tarkvara. See Armi sõnul loodud selliselt, et toetab nii uusi kui vanu ID-kaarte. Täiendatud versioon DigiDoc4 Kliendist tuleb ID-kaardi veebilehelt www.id.ee arvutisse alla laadida ning järgida edasisi juhendeid.

Esimene uus ID-kaart FOTO: Sander Ilvest

Politsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo nõunik-ekspert Kaija Kirchi sõnul jäävad kahe erineva kujundusega kaardid kasutusele kuni viimase vanas formaadis dokumendi aegumiseni 2023. aastal.

«Uue kaardi väljastamisega ei muutu taotlemistingimused ega väljastamise tähtajad ning esimeste uute kaartide tootmine on siiani hästi sujunud. Küll tuleb taotlejatel pöörata rohkem tähelepanu dokumendi foto nõuetele, sest uue turvaelemendina kasutame ID-kaardil värvilist fotot. Seetõttu soovitame teha foto PPA teeninduses kohapeal või fotograafi juures,» rääkis Kirch.

Kirch märkis, et kui Eesti kodanikele väljastatavate ID-kaartidega toimivad protsessid enam-vähem hästi, siis elamisloakaartide puhul on veel «parandamise kohti». PPA lubab aga kõigi kaartide väljastamise puhul jääda seadusega lubatud 30-päevase tähtaja piiresse.