Eesti tahmab, minister uhkustab

«Eesti elektritootmisportfell elaniku kohta on tõepoolest üks CO₂ missiooni rohkemaid,» tõdeb keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Getlyn Denks.

Täpselt sama leiavad eile valitsusele avaliku pöördumise teinud keskkonnaorganisatsioonid.

«2017. aasta OECD keskkonnaraporti kohaselt on Eesti majandus OECD riikide võrdluses ülekaalukalt süsinikumahukaim. See tähendab, et majanduses toodetud hüvede kohta paiskame atmosfääri suurimas mahus kasvuhoonegaase ning ületame sellega OECD keskmist näitajat üle kahe korra. Ka ühe elaniku kohta on meie CO2 jalajälg Maailmapanga andmetel üks maailma suuremaid, olles oluliselt kõrgem kui näiteks naftariikidel Venemaal, Liibüal ja Iraanil,» seisab pöördumises, millega on teiste seas liitunud näiteks Eestimaa Looduse Fond.

Kui vaadata reaalajas elektritootmise allikaid mõõtvat interaktiivset keskkonda electricitymap.org , siis «ilutseb» Eesti seal kuvatavate riikide seas stabiilselt tumedaima tahmalärakana.

FOTO: Kuvatõmmis

Sellel kuvatud CO2 emissiooni tabel näitab, et tuuleenergia abil on Eestis täna hommikul tarbitavast elektrienergiast toodetud 4, biomassist 6 ja gaasist 3 protsenti. Põlevkivist aga koguni 77 protsenti. 9 protsenti elektrienergiast jõuab kas otse või läbi naabrite Venemaalt ning 15 protsenti eksporditakse Lätti ja veidi ka Soome.

Süsihappegaasi intensiivsuse näitaja on tabeli kohaselt artikli avaldamise hetkel 1231 gCO2eq/kWh (kasvuhoonegaasid on teisendatud grammideks nende CO2 ekvivalendina). Selle näitajaga on Eesti võrreldavate riikide seas konkurentsitult viimasel kohal.

Getlyn Denksi sõnul tuleks arvestada aga asjaoluga, et Eesti on Põhja-Balti piirkonnas üks väheseid elektri eksportijaid. Oleme ümbritsetud riikidest, kes ei suuda tagada kodumaise tarbimise rahuldamiseks vajalikku sisemaist elektritootmisvõimsust.

Seetõttu on sellised kaardid pisut eksitavad – Eestist eksporditud põlevkivielekter jõuab teiste riikide arvepidamisse ilma CO₂ heiteta.

Üheks peamiseks aspektiks, mis mõjutab seda, missugused elektritootjad turule pääsevad, on CO₂ kvoodi üle-Euroopalisel turul kujunev hind. Praegu on Eesti elektrit eksportiv riik, mis tähendab, et hetkel on meie põlevkivielektri järele turupiirkonnas vajadus, seda isegi situatsioonis, kus CO₂ kvoodi hind on aasta jooksul pea kaks korda tõusnud (jaanuaris oli see 7 eurot/t, detsembris 20 eurot/t).

«Samas prognoositakse 2030. aastaks kvoodihindade veelgi märkimisväärsemat tõusu. Seetõttu muutub põlevkivi otsepõletamine kõigi eelduste kohaselt majanduslikult perspektiivituks elektri tootmise mooduseks. Kuna valdav osa Eesti elektritootmise CO₂ jalajäljest tuleneb just põlevkivi otsepõletamisest, siis väheneb Eesti majanduse CO₂-mahukus 2030. aasta perspektiivis märgatavalt,» arvas Denks.

Oleme suurimaid jalajälje vähendajaid

Eesti arengudokumendid näevad tema sõnul aga juba lähikümnendil ette meie energeetikasektori jalajälje märkimisväärset vähenemist.

Eesti peab nii ÜRO-le kui ka EL-ile esitama iga aastaselt ülevaate (n-ö inventuuri) inimtekkeliste kasvuhoonegaaside kohta. Viimati, 2018. aasta märtsis, esitatud andmete põhjal oli 2016. aastal Eesti summaarne kasvuhoonegaaside heitkogus 19,6 miljonit tonni CO₂ ekvivalenti, arvestamata metsa- ja maakasutussektori (LULUCF) mõju.