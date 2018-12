Video: Jaapanis demonstreeriti uut ülikiiret rongi

Esimest 10 vaguniga ALFA-X (Advanced Labs for Frontline Activity in rail eXperimentation) kiirrongi valmistatakse hetkel Kawasaki Heavy Industries tehases Hyogo prefektuuris ja see valmib praeguste ajakava järgi millalgi maikuus. Seejärel hakatakse seda katsetama Touhoku shinkanseni trassil, et koguda andmeid müra vähendamise kohta.