Eksperdid soovitavad: kuidas valida ärile pilveteenuse pakkujat?

2. Ei ole olemas universaalset, kõigile sobivat teenust

Keskkondasid on erinevaid ning ei ole universaalset keskkonda, mis sobiks nii arendajatele, veebimajutajatele kui ka ressursimahukatele projektidele. Üldjoontes on kõigil pilveteenuste pakkujatel oma spetsiifika. Tavaliselt saab teha kõike, kuid see ei ole ressursikasutuse vaates alati mõistlik. Eriti juhul, kui ressursikasutust maksustatakse. Jällegi kord tuleb olla tark teenuse tellija.

3. Odav ei ole alati kokkuvõttes odav

Lisaks soovitaks tähelepanu pöörata hinnastusmudelile. Eestis ei ole tavapärane, et hinnastatakse andmeside liikluse mahtu. Muus maailmas on see aga pigem tavapärane. Just see komponent võib tulla halva üllatusena. Lisaks tuleb läbi kaaluda ja võrrelda näiteks kettamassiivi hinda ning protsessori ja mälukasutuse hinnastust. Tasuta lõunaid ei ole. Kui on soov majutada veebilehte ja meiliserverit, siis tasuks ikka valida just veebilehtede majutusele spetsialiseerunud teenusepakkuja. Saab olla kindel, et kõik töötab, ja mõistliku tasu eest.

4. Kelle omad on andmed?

Juriidilisest aspektist tasuks kindlasti tähelepanu pöörata kasutustingimustele, kellele kuuluvad serverites hoitavad andmed. Kuidas teie andmeid talletatakse ja mida nendega tehakse. Ei ole harvad juhused, kus kliendid avastavad hiljem, et andmed, mida nad on heausklikult kuskil talletanud, enam neile justkui ei kuulukski. Lisaks tasub uurida, kas teenusepakkuja kasutab andmeturbe valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud praktikaid või on lausa oma tegevused sertifitseerinud. Nii saab vähendada riski, et andmed päris “jalutama ei läheks”. Viimasel ajal on seda kahjuks aina sagedamini kuulda.

5. Pilveteenus ei tähenda, et andmed alati säilivad

Ekslikult arvatakse, et pilveteenus tähendab 100% kaitstust nii teenusele kui ka andmetele. Siiski soovitaks ikkagi kasutada varundusteenus (backup) ja seda siis, loomulikult, teise asukohta. Alati ei pruugi andmete kadumise taga olla teenusepakkuja süsteemirike või kellegi pahatahtlik tegevus. Ka kasutajad ise võivad vigu teha ning enamusel juhtudest on kiirem ja odavam lahendus varukoopiast taastada.

6. Millised trendid on veel turul (hübriid)

Viimase paari aasta trend on olnud erinevad hübriidlahendused. Klientidel on töötavad serverid, millest loobumine tundub ebamõistlik. Samas on hooajaliselt nõudlus ressursimahukamate tegevuste tarbeks. On need siis mingid arendused või kampaaniad. Antud juhul on Levira klientidele soovitanud hübriidlahendust, kus saab kombineerida nii füüsilise serveri kui ka pilvelahenduste parimaid omadusi. Kuna pilveressursi kasutust hinnastatakse tavapäraselt ressursi kasutamise järgi, siis on antud lahendus ka äärmiselt kuluefektiivne.

7. Serverid omas majas

Kõik oleneb spetsiifikast: kindlasti on kliente, kelle infoturbepoliitika keelab kasutada pilvelahendusi või kliente, kelle olemasolev raudvara on soetatud varuga ja töötab eeskujulikult ja efektiivselt. On olemas serveriruum, kus servereid hoida. Lisaks mõjutab oma füüsiliste serverite omamist ka tööspetsiifika. Kui soovitakse teha väga ressursimahukaid suurandmete arvutusi ja analüütikat, tuleb see tegevus tavalist serverit kasutades oluliselt odavam.

8. Äkki teha hoopis ise pilv?

Kõik oleneb jällegi spetsiifikast, turvanõuetest ja ka oskustest. Kindlasti on ettevõtteid, kes ehitavad endale ise privaatpilve, kasutades selleks endale kuuluvaid või siis renditud füüsilisi servereid ja mõnda virtualiseerimisplatvormi. Tavapäraselt on selle põhjuseks vajadus kontrollida platvormi, ligipääse ja kogu infrastruktuuri. Antud lahendus erineb suurte pilveteenuste pakkujate teenusest vaid mastaabi ja kindlasti ka paindlikkuse poolest.

KÕRVALTABEL

Max123 konkreetsed soovitused pilveteenuse valikul