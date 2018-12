Allan Martinson: multikultuursus on Eestile vajalik

«Me ei peaks kartma ka diskussiooni selle üle, kas Eesti võiks olla põhimõtteliselt avatum ja multikultuursem isegi siis, kui selleks otsest karjuvat majanduslikku põhjust pole, vaid selle pärast, et Eesti tahab seda,» kirjutas Allan Martinson täna sotsiaalmeedias.

«Miks? Sest ma usun, et konkurentsitihedus, rahvusvahelisus jne viivad mitte ainult heaolu tõusule, vaid ka pakuvad oluliselt paremat elukeskkonda. Mulle lihtsalt meeldib elada keskkonnas, kus on koos erinevad kultuurid ja isiksused ja mis on varieeruvam,» kirjutas ettevõtja.

Tema sõnul on riike, mis on kontrollitud avatuse sisserändele võtnud oma ülesehituse alustalaks, olgu see siis Singapur, Kanada või isegi Trumpi-eelne USA.

«Ma olen küll kindel, et Eestis hääletataks praegu see lähenemine maha, aga kui me sel teemal ei isegi räägi, kaldub see riik veel enam suletuse poole,» märkis Martinson. «Milline Eesti lõpuks on, peakski olema eri tahtmisega inimeste diskussiooni tulemus, kus kellegi arvamus ei ole automaatselt vale.»

Martinsoni sõnul on vahe, kas kutsume siia inimesi justnagu vabandades seda töökäte puudusega, või selle pärast, et tahame teadlikult ehitada paljurahvuselisemat, kirevamat, konkurentsitihedamat ühiskonda.

«Jah, inimesed, kes julgevad seda viimast välja pakkuda, saavad kommentaariumis kohe külge «tolerastide» ja reeturite sildi, ja mõni ehk viskab isegi kiviga. Aga avatud maailmanägemist ei tohiks häbeneda,» lisas ta.