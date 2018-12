eSIM ehk virtuaalne SIM-kaart, on vaikselt aga kindlalt levimas ning seda saab kasutada aina suuremas hulgas seadmetes. Kuigi siiani raalselt kasutatav peamiselt nutikellades, on viimase aja üheks suuremaks uudiseks selles vallas hoopis Apple telefonide lisandumine eSIM-i toetavate seadmete hulka. Teisisõnu on Eestis nüüdsest eSIM kasutatav ka Apple uusimates telefonides Xr, Xs ja Xs Max, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.