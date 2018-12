FOTO: iStock

Paljud lapsevanemad on hädas, sest lapsed on internetis ja keegi ei tea, mida nad seal teevad. Mängud, suhtlus, lugemine – see kõik võib olla hariv ja kasulik, kuid ka vägivaldne, kiusav või nüristav. Enne, kui vanemlikku pedagoogilist strateegiat saab hakata rakendama, oleks vaja teada, mida järeltulija internetis täpsemalt teeb. Telefoni või arvuti pimesi käest tõmbamine on lubamatu. Omakorda tuleks ka ise olla heaks eeskujuks. Olukord, kus vanem istub telefonis aga lapsel käsib õppida, pole parim lähenemine. Küll aga on mõistetav soov olla kursis, mida ja kuipalju lapse ekraanidele kuvatakse, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Apple’i seadmete kasutajatele tuli hiljuti välja juba OS-süsteemi sisseehitatud nutiseadme kasutuse jälgimise tarkvara. Android on välja toonud samaks otstarbeks mõeldud äpi. Tutvustame mõlemaid.

Screen Time Apple’i seadmetele

Kolm kuud tagasi välja tulnud iOS 12 seadetest võib leida Screen Time’i, mille alt saab näha, mitu korda telefoni päeva jooksul on avatud, milliseid äppe kasutatud, kui kaua jpm. Kõik see peaks olema nutisõltuvuse raviks, kuid selle suur miinus ja ka paratamatus on see, et ega telefon lukku ei lähe, kui endale seatud piirang näiteks sotsiaalmeedia äppide kasutamiseks täis saab. Alati on võimalik lukustunud äpp kümneks minutiks või kasvõi terveks päevaks uuesti avada.

Siiski on see kasulik, sest annab võimaluse otsa vaadata reaalsusele. Screen Time on rakendatav nii iPhone’le, iPadile ja iPod Touch’ile. Lisaks iOS 12-le on vajalik, et telefon oleks vähemalt iPhone 5s või uuem. iPadi puhul iPad Air või uuem.

Kui Screen Time on endale üles seatud, siis lapse jälgimiseks tuleks ette võtta Family Sharing (Settings->Sinu nimi->Set Up Family Sharing). See on kasulik lisa Apple’i seadmetele, millega saab pereliikmetega jagada ostetud filme, muusikat, äppe, ilma et selle eest peaks eraldi maksma. Ühtlasi saab sellega vaadata lapse asukohta ning saada ülevaade tema telefonikasutamise raportite läbi. Täpselt samamoodi nagu Screen Time annab infot enda telefoni kasutusharjumuste kohta, saab seda vaadata ka lapse kohta.

Viimane seade Screen Time’i all on “Content & Privacy Restrictions”, mille abil saab keelata lapsel äppe osta ning teha äpisiseseid makseid. Jah, seda saab nüüd teha läbi enda telefoni ehk üle õhu ja eemalt. See eeldab lapsele Apple ID tegemist, kuid muretsemiseks pole põhjust. Kui laps soovib midagi äpipoest osta, küsitakse vanemalt kinnitust, kas seda lubada või mitte. Seega saab ennast üllatavate krediitkaardi arvete eest kaitsta.