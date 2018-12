18 000 e-residenti on kehtiva kaardita

«Politsei- ja Piirivalveamet on alates 01.12.2014 teinud 47 793 e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise otsust ja 17.12.2018 seisuga omab kehtivat e-residendi digi-ID’id 29 975 isikut,» ütles Postimehele ameti pressiesindaja Tuuli Härson.

See tähendab, et 17 818 e-residendil ei ole tänaseks enam kehtivat kaarti ja nad ei pääse sellega enam riigi e-teenuseid tarbima.

Möödunud aastal Eestit tabanud ID-kaardi kriisi tagajärjel tühistas Eesti 9557 e-residendi digi-ID’d. Ligi 6000 on neid, kes on saanud kaarditaotlusele positiivse vastuse, kuid pole sellele järele läinud. Ülejäänud kaardid on oma kehtivuse aja jooksul kaotanud.