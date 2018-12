E-residentsuse vedajad tahavad vabaneda plastkaartidest

«Eesti riigi jaoks ei ole väärtus see, et me prindime ja transpordime digi-ID kaarte, vaid see et meie digitaalsele ühiskonnale oleks ligipääs. Seepärast oleks mõttekas võimaldada ligipääsu ka Euroopa Liidus olemasolevatele tugeva turvalisuse tasemega kaartidele ja kindlasti võimaldada ka mobiilipõhiseid lahendusi, et e-resident ei peaks ootama poolteist kuud talle väljastatud kaarti,» rääkis Postimehele e-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus.