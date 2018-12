Eesti teadlaste uus geenitehnoloogia leiutis jõudis kliinikutesse

«Patsientidele on see hea uudis. Oleme välja arendatud geenitesti viljatusravi kliinikutele, et aidata patsiente, kes pole vaatamata ravile lapseootele jäänud. Testi eesmärk on leida üles naise jaoks kõige sobivam päev embrüo siirdamiseks ning seeläbi tõsta viljatusravi tulemuslikkust,» ütles Postimehele uuringut juhtinud Tervise-TAKi Täppismeditsiini labori juhataja Kaarel Krjutškov.

Soome Mehiläinen kliinikus on testi valideerimine lõppenud ning Eesti kliinikutesse jõuab test juba järgmise aasta algul.

beReady nime kandev test analüüsib 57 emaka limaskesta valmisoleku eest vastutavat geeni ehk biomarkerit. Geenide avaldumine näitab kolme võimalikku tulemust – kas naise kude on valmis embrüo kinnitumiseks, kas kude vajab küpsemiseks lisaaega või kude ei saavutagi küpsust. Kõik tulemused on viljatusravi arstile informatiivsed.

«Eelkõige puudutab see paare, kes ei ole viljatusravi tulemusel esimesel-teisel katsel lapseootele jäänud,» rääkis Krjutškov.

Tema sõnul on loogiliselt võttes on see ka riigi huvi, et paar võimalikult kiiresti Haigekassa toel lapse saaks. See aitaks tõsta ravi kvaliteeti ja vähendaks nende patsientide hulka, kes vaatamata mitmetele proovimistele lõpuks loobuvad.

beReady näol on tegemist vaid ühe resultaadiga uuest TAC-seq’i (Targeted Allele Counting by sequencing) nimelisest geenitehnoloogia meetodist. Meetodi uudsus peitub selles, et mõõtmise tundlikkus on viidud ühe molekuli tasemele, mis võimaldab täpsemat biomarker-molekulide määramist ja patsiendi terviseseisundi hindamist. Meetodile taotlevad leiutajad ka patenti.

Aga teeme mõisted selgeks: mis on üldse biomarker? «Biomarker on ükskõik mis molekul, mida on võimalik usaldusväärselt mõõta ja mis peegeldab terviseseisundit. Me võime mõõta põletiku vastaseid antikehi, mingi protsessi lõppprodukti või näiteks ema veres olevat loote päritolu rakuvaba DNAd, mille abil saab määrata loote kromosoomhaigusi. Meie uus meetod analüüsib pärilikkusainet DNA ja RNAd, mida saab mõõta geenide avaldumisel,» selgitas Kaarel Krjutškov.

Biomarkereid võib mõõta seejuures nii inimese tahkest koest, verest ja teistest kehavedelikest – kõikjalt. Tervise-TAKi eesmärgiks on pakkuda täppismeditsiini geeniteste kliinikutele. Täpsemalt on sihik viljatusravi parandamisel ja loote sünnieelsel testimisel.

Konkreetsemalt beReady on peagi valmis saav geenitest, mis mõõdab emaka retseptiivust. «Kui vaadata naise tsüklit, siis on selles vaid üks-kaks päeva, mil embrüo suudab pesastuda ja looteks areneda. Iga naine on erinev ja ka tsükli ajastus varieeruv. Näeme testi tulemustest, et osadele sobib üks päev, kuid teised peavad veel päeva ootama, et kude saaks hormoonide toimel arendada,» rääkis Krjutškov.

Nende paari päeva sihtimine viljatusravis on arstidele väljakutse. Ilma geenitestita ei ole teada, kas emaka limaskest on kiire või aeglase küpsemisega ning kuidas mõjuvad viljatusravis kasutatavad ravimid. «Kindlasti ei ole õige ajastus ainuke võluvits viljatusravis, kuid üks oluline etapp, mis mõjutab lapsesaamist kehavälise viljastamise korral,» selgitas uurija.