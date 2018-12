Eesti ettevõtted said sügisel arvepettustes kahju vähemalt 500 000 eurot

«Suurt kahju nõudnud arvepettused on läbimõeldud ja hästi planeeritud, mille tõttu on neid ka keerulisem ära tunda. Küll aga võiks tähelepanu äratada asjaolu, kui arve esitaja on muutnud arvelduskonto numbrit või kiirustab arve maksmisega,» selgitas RIA küberturvalisuse teenistuse juht Uku Särekanno ning lisas, et alati tasub mistahes kahtluste korral arve saatjale helistada ja üle kontrollida.