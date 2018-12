Eesti tarkvaraettevõtte osalusel valmib maailma esimene täiesti isejuhtiv auto

Bamboo Appsi juhi Igor Ponikarchiku sõnul on nad tänasel päeva ühed vähestest tarkvaraarendajatest, kel on praktiline kogemus, kuidas töötada välja erinevaid nutilahendusi täisautonoomsete autode jaoks.

«Koostöö Rinspeediga andis meile unikaalse kogemuse, kuidas luua täielikult isesõitvale autole juhtpaneeli ning disainida inimese ja masina vahelist suhtlust (HMI) suurtel ekraanidel. Selle tööga saime me esitada oma nägemuse microSNAPi futuristlikust interjöörist, arvestades järjest olulisemaks muutuvat juhtimiskogemuse automatiseerimise ja arukate kaasjuhtide teemat,» rääkis Ponikarchik.

Rinspeedi asutaja Frank M. Rinderknechti sõnul on nende jaoks kõikide projektide hingeks koostöö innovatiivsete partneritega, et teha ühiselt võimatu võimalikuks. «Vaatamata mõningasele füüsilisele vahemaale Bamboo Appsiga oleme me alati tihedalt seotud ja koostöö sujub hästi,» rääkis ta.