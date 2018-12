Ekspert avastas Eesti uue ID-kaardiga seotud turvaprohmaka

Martin Paljaku veebilehele olevate piltide järgi selgub, et piisab vaid tavalisest taskulambist või isegi mobiiltelefoni välguseadmest, et läbi valgustada turvaümbrikud, mida politsei- ja piirivalveamet igale uuele ID-kaardile kaasa annab.

«Iga kuu vajab pea 4000 inimest uusi ID-kaardi PIN-koode, sest on need kas unustanud või kaotanud. Arvestades, et aasta alguses on ees valimised ja tuludeklaratsioonide esitamise periood, tasub juba praegu üle kontrollida, kas e-teenuste kasutamiseks vajalikud koodid on olemas,» ütles ta.