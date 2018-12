Video: Tehnikaülikoolis pannakse püsti 5G-testvõrk

Testvõrk kasutab standarditele vastavaid ning kommertskasutuseks mõeldud Ericssoni 5G- võrgu komponente ning seda saavad teadusuuringuteks ning innovatsiooni edendamiseks kasutada nii ettevõtted kui teadusasutused.

Ericsson Eesti juht Andrus Durejko märkis, et katsevõrk vastab juba täiel määral 5G- standarditele ning kasutatud on kommertskasutuseks mõeldud komponente.

Telia Eesti tehnoloogiadirektori Kirke Saare sõnul on ülikool 5G-võrgu testimiseks ideaalne koht, kuna koondab tehnilisi teadmisi, nutikaid inimesi ning koostöökogemusi väga erinevate partneritega. «Lisaks näeme 5G-tehnoloogias tugevat tuge oma vastavatud asjade interneti ehk NB-IoT võrgule, millel on tänaseks ka esimene ärikliendist kasutaja,» lausus Saar.

Värskelt avatud 5G-võrk saab täna hommikul ka esimesed tuleristsed: ülikoolilinnakusse paigaldatud 5G tugijaamad edastavad hommikul toimuvale võrguavamise sündmusele 4K- formaadis telepilti, mida toodeti Euroopa parimaks tunnistatud Tallinna vanalinna jõuluturult.

«Meile teadaolevalt on see Eestis ja meie lähiregioonis esmakordne 4K live-ülekanne ning 5G-võrk sai selle edastamisega suurepäraselt hakkama,» ütles Saar.

Ta märkis, et tuleval aastal plaanib ettevõte avada esimese eraklientidele mõeldud 5G- leviala ning selle teostamiseks käib täna juba eeltöö.

«Oleme enda jaoks kaardistamas juba piirkondi, kus see aset võiks leida. Näiteks on üks võimalikke piirkondi Tabasalu,» rääkis Kirke Saar. «Aga siinkohal on oodatud ka erinevad kommuunid, olgu selleks siis külaseltsid või kohalikud omavalitsused, oma huvist märku andma. Tehnoloogilises vaates oleks eraklientideni jõudva 5G-leviala näol tegu üle 5G-võrgu toimiva interneti püsiühendusega, mis võimaldaks kasutada erinevaid kodulahendusi, nagu püsiinternet ja TV-teenus.»

Mis puutub täna avatud testvõrku, siis asub Telia ka ise selles erinevaid 5G- funktsionaalsusi ja lahendusi läbi mängima.

«Näiteks saame seal testida, kuidas 5G-tehnoloogia levi kvaliteet eri olukordades nii väljas kui siseruumides ning ka näiteks sõidukite vahel, et selle baasil hakata ette valmistama juba lõppklientidele pakutavaid teenuseid. Oleme tänaseks kaardistanud mitmete äriklientidega ühised võimalused, et juba 2019 alustada koostööd 5G kasutamiseks praktiliste ärilahenduste jaoks,» rääkis Kirke Saar.

Telia asjade interneti valdkonna juht Toomas Kärner märkis, et kindlasti hakkab 5G- tehnoloogia tugevalt toetama Telia asjade interneti võrku (NB-IoT), mille ettevõte avas üle kogu Eesti detsembris.

«Sellest pole me veel ametlikult märku andnud. Äsja hakkas Telia IoT võrgu võimalusi kasutama gaasifirma Energate, kelle kaugloetavad gaasiarvestid töötavad meie NB-IoT võrgus. See tähendab, et ettevõte soovib täielikult automatiseerida oma gaasiarvesti näitude lugemise üle IoT võrgu, kasutades seejuures seadmeid, mille aku eluiga on kuni 16 aastat ning kasutades selleks kõige uuemat andmeside tehnoloogiat. Eestis pole keegi varem midagi sellist teinud,» rääkis Kärner.

Ka Leibur on oma kerkimisruumis samuti kasutusele võtnud Telia IoT tehnoloogia, kus see võimaldab väga täpselt jälgida ruumi niiskuse ja temperatuuri taset.

Milleks 5G hea on?

TalTechi infotehnoloogia teaduskonna dekaan Gert Jervan lisas, et 5G-tehnoloogia peamine eelis on oluliselt väiksem viiteaeg ning samal ajal on võimalik üle kanda ülisuures koguses andmeid.

«Selle illustreerimiseks saab kasutada TalTechi IT ja inseneritudengite loodud Iseautot, mis TalTechi linnakus jagab iga päev tänavapinda Starshipi pakirobotitega. Tänu 5G-le on võimalik neil liikuritel tulevikus omavahel suhelda, koordineerida oma tegevusi ning vältida omavahelisi õnnetusi, sest 5G ülilühike viiteaeg võimaldab oluliselt kiiremat reageerimist, kui seda suudab inimene,» rääkis Jervan.

Jervani sõnul muutub temaatika eriti oluliseks siis, kui isesõitvad autod hakkavad liikuma suurtel kiirustel, kus ühes sekundis võib auto läbida mitukümmend meetrit. Siis on lühikese viiteajaga sõidukilt sõidukile side esmaoluline.

«5G teeb võimalikuks ka tõeliselt tarkade linnakeskkondade loomise, nagu on plaanis luua TalTechi linnakusse. Lisades nii hoonetele, tänavatele kui ka lihtsalt linnakeskkonda suures koguses sensoreid, on meil võimalik ammutada oluliselt suuremas koguses informatsiooni, et selle põhjal oma tegevusi planeerida ja elukvaliteeti parandada,» ütles dekaan.