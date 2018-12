Reklaamiturg on kiires muutumises. Kui viimaste aastateni oli tavapärane töötav lahendus hiigelsuur plakat tee ääres või telereklaam, siis nüüd on tipptehnoloogia teinud kättesaadavaks 3D hologrammid, mis vähe sellest, et ei jäta külmaks, mõjuvad nagu oleks sattunud Star Warsi filmi, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Hologrammid, mis on ilmunud kaubanduspindadele ja ilmselt õige pea ka tänavapilti, toovad endaga futuristliku tunde, et sellist asja pole varem olnud ning ega polegi, kui filmides nähtu välja jätta. On selge, et see on alles tuleviku algus.