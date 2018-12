Kõikidest uutest iPhone’idest ülevaate saamiseks loe kindlasti läbi ka Xs-ist ja Xs Maxist kirjutatud lood siin (Korralik püss – iPhone Xs) ja siin (iPhone XS Max – raske käest ära panna). Alustame siis peamistest erinevustest. Jah, iPhone Xr-il ei ole OLED ekraani, veekindlus on pisut madalama standardiga (IP67 mitte IP68), kahe kaamera asemel on üks ja 3D Touch funktsiooni enam ei ole, kuid et sa nüüd edasi lugemata artiklit kinni ei paneks, ütlen juba praegu, et muretsemiseks ei ole põhjust ja iPhone Xr on sellest olenemata hetkel üks parimaid müügilolevaid telefone.

Ekraan

Ekraani suuruselt paigutub Xr (6,1’’) täpselt Xs (5,8’’) ja Xs Max-i (6,5’’) vahele ja on mõõtmetelt peaaegu identne eelmisel aastal müügile tulnud iPhone 8 Plus-ga, kuid tänu kadunud kodunupule ja lisandunud “kulmule” on tervelt 0,6 tolli suurema ekraaniga. Kui oled ka ülaltoodud artiklid läbi lugenud, siis ilmselt juba tead, et Xr-i ostes pead loobuma OLED ekraanist, millega Xs ja Xs Max-i kasutajad hoobelda saavad, kuid ilmselt huvitab sind rohkem, kas vahe on reaalselt silmaga tajutav. Lihtne vastus on ei, sest kui telefone omavahel kõrvuti ei panda, palja silmaga vahet märgata ei ole. Xr-i ekraan (Liquid Retina) on väga ilusate värvidega, läheb ülimalt eredaks ja on vabalt loetav ka päikesevalguses ning isegi kui vaatad videoid või loed uudiseid olles kõhuli voodis, ei muutu pilt halvasti nähtavaks. Xr-i ekraani loetakse praegu kõige paremaks telefonides kasutatavaks LCD ekraaniks.