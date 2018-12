Taxify hinnad tõusevad täna öösel mitmekordseks

«Selleks, et võimalikult suur hulk juhte oleks valmis aastavahetusel autorooli istuma, kaasnevad kõrge nõudlusega vastavad hinnakordajad. Klient saab sisestada sihtkoha ja näeb täpset sõiduhinda enne tellimuse kinnitamist,» teatas Taxify.

Eelmise aasta statistika näitab, et tavahindadega võrreldes on sõltuvalt kellaajast oodata 3-6 korda kallimaid sõiduhindasid.

Taxify esindaja Aleksei Kolesnikovi sõnul on ettevõtte eesmärgiks tagada, et inimesed ei peaks tunde autot ootama, vaid jõuaks turvaliselt koju siis, kui nad soovivad. «Seetõttu peame ka juhte tööd tegema motiveerima, teisiti me nõudluse kasvu teenindada ei suuda,» ütles Kolesnikov.