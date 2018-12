Populaarsed äpid lekitavad Facebookile kasutajate andmeid

Privacy Internationali uuringust selgus, et 34 populaarsest Androidi äpist jagavad vähemalt 20 rakendust kasutajate andmed automaatselt Facebookile kohe, kui äpp telefonis avada. Automaatselt saadetud andmete alla kuuluvad rakenduse nimi, kasutaja unikaalne Google kood ning rakenduse kasutamise aeg. Mõned rakendused sellega ei piirdu. Näiteks lennupiletite ja majutuse otsingut pakkuv Kayak saadab Facebookile detailset infot selle kohta, milliseid lendusid kasutaja otsis, mis kuupäevadeks oli reis planeeritud, kas kasutajal on lapsi ja milliseid sihtkohti ta rakenduses otsis.

Arendajate sõnul on probleem selles, et Facebooki tarkvara ei võimalda igas olukorras nõusolekut küsida. Paljud rakendused on seda ka välja toonud, kuid lahendust pole veel leitud. «Kuus kuud peale GDPR-i jõustumist on probleemid endiselt olemas. 67,7% testitud rakendusest saadavad endiselt automaatselt andmeid Facebookile kohe kui rakendus avada,» kirjeldas uuring. Facebooki kõneisik ütles, et rakenduste arendajad saavad automaatse andme-edastuse ise peatada.