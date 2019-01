Video: naljad Savisaare tellitud õppemängu ümber said uut hoogu

Eestit ja selle e-lahendusi tutvustama pidanud mäng «Uos väidab muu hulgas, et Tallinnas on metroo. Siinne linnavaade meenutab pigem Põhja-Korea pealinna ning mängus on inimestel komme liinibussis ära surra. Lisaks on mäng täis rohkelt tehnilisi vigu ja varastatud karaktereid (Looney Tunes) ning heli.