Tehnikahinnang: PlayStation Classic on kriminaalselt halb toode

Detsembri alguses Eesti poelettidele jõunud mängukonsool on mängude maailmas umbes sama halb, nagu aasta eest retroreklaamina välja toodud Nokia 3310 mobiilimaailmas: see ei kõlba sisuliselt millekski, mida kaasaja tarbija vajab.

Toome vaid mõned näited. Esiteks on sellel tõsine probleem Euroopa teleristandardiga (PAL, SECAM jne) ja selle tagajärjel on pilt valdavas osas eurooplaste telerites äärmiselt kehva resolutsiooniga. Või võtame kasvõi asjaolu, et ainus võimalus juhtpulte ühendada on lühikesevõitu juhtmed – ei mingeid üle õhu variante ega teiste pultide tuge!