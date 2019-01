FOTO: iStock

Ilmselt pea iga lapsevanem on tänapäeval veendunud, et nende lapsed veedavad liiga palju aega oma nutitelefonides. Aga see on ainult probleemi üks külg, sest enamus vanemaid ei tea ka seda, mida nende lapsed seal parasjagu teevad. Loodetavasti on enamuses peredest piisav usaldus, et vanemad väga muretsema ei pea, kuid ka lapsed on inimesed oma väikeste ja suurte nõrkustega. Lapse nõrkuste vastu aitabki Google’i uus rakendus Google Family Link, mis suurendab lapsevanema kontrolli lapse telefoni üle, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Rakendus tuleb tegelikult kahes osas, üks on mõeldud vanemate telefonidesse ja teine lastele ja/või noorukite kõnetorudesse. Huvitav paradoks on hetkel see, et kui vanemate rakendus on saadaval nii Androidile kui iOS-ile, siis laste osa on saadaval vaid Android-telefonidele.

Google Family Link annab põhimõtteliselt vanema telefonile administraatori õigused lapse telefoni üle, ilma, et telefon ise oleks vanemale füüsiliselt kättesaadav või käeulatuses. Nii saab vanem määrata, mis kellaaegadel ja kui kaua võib laps telefoni kasutada. Nii saab näiteks telefonile määrata uneaja, millal telefoni sisu on lapsele kättesaamatu. Lapsevanem võib samuti valida, milliseid rakendusi laps kasutab või seada filtrid interneti ja Google Play sisule, et kohatu info ei jõuaks lapseni. Vanem näeb, milliseid rakendusi laps kasutab ja kui kaua. Nii et kui Minecraft hakkab liialt lapse aega võtma, siis saab selle kergesti lihtsalt ajutiselt välja lülitada. Telefoni saab ka piirata uute rakenduste või rakenduste tasuliste lisade allalaadimist. Ning lõppude-lõpuks saab lapsevanem kasvõi ühe hetkega ebaviisakalt käitunud lapse telefoni lukku panna. Muuseas, iga lapse telefonikasutust saab reguleerida erinevalt.