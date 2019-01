Autorendifirma Hansarent jätkab Europcari kaubamärgi all

«Europcar on maailma üks enim tuntumaid autorentijaid ja meie viis aastat kestnud koostöö on sujunud suurepäraselt. Ühelt poolt pakub kokkulepe sünergiat meie Eesti klientidele, kelle jaoks säilitavad kõik kohapealse ettevõtte tugevused – keskkonna tundmine, paindlikkus ja kliendikeskne hinnapoliitika. Teiselt poolt avab tihedam koostöö globaalse Europcari grupiga meie püsiklientidele veelgi paremaid võimalusi renditeenuste kasutamiseks väljaspool Eestit,» ütles Rebane.

Tema sõnul on ettevõtte koostöö Europcariga kestnud alates 2013 aastast. Europcar on esindatud maailmas rohkem kui 130 riigis umbkaudu 3700 müügipunktiga. Ühinemise järgselt on Hansarent OÜ 2019. aasta prognoositav käive ligikaudu 4 miljonit eurot.