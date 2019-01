Ülipopulaarne ilmaäpp saadab kasutajate infot Hiinasse

Muu hulgas talletab rakendus kasutajate asukohta, e-posti aadresse ja IMEI koode. Lisaks käivitab see kasutajatelt luba küsimata neile tasulisi teenuseid, kirjutab BBC viitega küberturvalisuse ettevõttele Upstrem Systems.

Äpi on loonud ettevõte TCL Comminicationa Technologies Holdigs Ltd, mis asub Hiina tehnoloogiapealinnas Shenzhenis, kus asub ka mobiiliettevõtte Huawei peastaap ja arendusüksused. TCL toodab aga Alcateli ja Blackberry brändinguga mobiile ning kõnealune ilmaäpp on neisse eelpaigaldatud.