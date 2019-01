Uue erakonna juht levitas pornot

Kuu aja eest 6. detsembri öösel toimus telekanali eetris aga midagi, mis Eesti seaduste kohaselt – eelkõige laste kaitseks – täiesti keelatud on. Otsesaate sisu oli sel korral kõige tavalisem porno ning seejuures mitte kommentaarideta. Ekraani ees mugavalt diivanil istuv napis riietuses naisterahvas andis otse-eetris edasi hinnanguid ja emotsioone, mis tal taustal toimuvate paaritumisprotseduuridega seoses tekkisid.

Madis Sütt ütles Postimehele, et sellise sisuga saatesari jõudis eri saatejuhtidega eetris olla kokku neli korda, enne kui see otsustati kavast välja jätta.

Ta märkis, et nii ekraanil kui saatekavas oli märge «18+» vanusepiirangu kohta ning saated algasid kell 23 kolmapäeva õhtuti. Möödunud nädala kolmapäeval otsustasid kanali tegijat saatesarja eetrist eemaldada ja Süti kinnitusel sõltumatult ajakirjanduse huvist.

Porno levitamine tele-eetris on keelatud

Eesti seadustes on vägagi täpselt kirjeldatud, mis on porno ja millised on piirangud selle levitamisel.