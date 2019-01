Robotex lõpetab paanilise laienemise

Tema sõnul toikuvad edaspidi kõik Robotexi festivalid ühes alal, fookusega võistlustele ja talentide harimisele. «Kui seal on lisaks sellele ka expo ning mõned kõned ja töötoad, siis ka need keskenduvad talentide inspireerimisele ja harimisele,» rääkis Gansen.

«Paljud partnerid näitasid huvi välja 2019. aastal toetada just konverentsi, mitte võistlusi ja me nägime selles ohtu, et võistlused jäävad tulevikus vaeslapse ossa, kui me neid fookusesse ei võta,» ütles Gansen. «Selle asemel, et üritada Robotexist ehitada uut tehnoloogiafestivali, otsustasime keskenduda just talentide puuduse probleemi lahendamisele.»