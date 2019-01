Postimees Las Vegases: USA firma hakkab müüma taimedest toodetud veiseliha

Impossible Foods valmistab veiseliha sarnast toodet taimedes sisalduvast proteiinimolekulist, millele firma pani nimeks nimega «heme». Ettevõtte teadlased avastasid, et sellel molekulil on sarnased omadused, nagu lihal, ehk kuumutamisel vallanduvad sarnased lõhna- ja maitseomadused, nagu veiselihal.

Californias Silicon Valleys tegutseva Impossible Foodsi tegevjuht Patrick O. Brown keeldus ajakirjaniku küsimusele vastates nimetamast taimemolekulidel põhinevat liha GMO-tooteks ehk geneetiliselt muundatud organismiks. Browni sõnul on tegemist puhtalt taimedest eraldatud molekulide kontsentraadi põhjal valmistatud tootega ja GMOga ei ole sellel midagi pistmist. Ta lisas, et taimemolekulidel põhinev liha on läbinud sadu meditsiiniteste ja seni ei ole avastatud selles midagi tervisele ohtlikku.

Impossible Foodsi teadusjuht David Lippman rääkis, et ettevõte on juba töötamas tehisliha järgmise edasiarenduse kallal. Kui ettevõtte praegune toodang meenutab veiseliha, siis käimas on katsetused, et leida tehislik aseaine ka sea- ja kanalihale ning kalale.