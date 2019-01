Ei olnud ootamatu: E-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus lahkub ametist

Korjuse sõnul on hetk teatepulga üleandmiseks sobilik, sest e-residentsuse programm on nelja aastaga edukalt käivitunud.

«Kui aastal 2014. liitusin, siis olid mu eesmärgid luua sellest riiklikust startup ideest üks küpsem riigi programm, mis on tõestanud enda kasu nii Eestile kui välismaale. See arengujärk on saavutatud ning sellepärast on hea aeg mul edasi liikuda. Samuti näen, et igas tervislikuks organisatsioonis võikski juht vahetuda teatud aja tagant, mitte jääda sinna enam kui 10 aastaks,» sõnas Korjus.