Hea uudis spordisõpradele: Garmin andis lõpuks välja 4G-toega nutikella

Tegemist on mudeli Vivoactive 3 Music LTE versiooniga ja uuendus tähendab, et kellaga saab algatada ja vastu võtta mobiilikõnesid telefonist sõltumatult – viimase võib jooksma või suusatama minnes rahulikult koju jätta, selle asemel, et teda taskus kaasa kolksutada.