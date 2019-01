Ametlik: selgus eestlaste lemmikauto aastal 2018

Mis puutub autokütuseid, siis sõiduautode kütuste osas on Sillati sõnul turuliider endiselt bensiin, diiselkütus on selgelt langustrendis, kuid maha on seda veel vara kanda. Hübriidid on Eestis oma koha edukalt leidnud, 6 protsenti on kõrgem turuosa, kui EUs keskmiselt.