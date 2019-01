Apple vähendab iPhone'ide tootmist

Ettevõtte tegevjuht Tim Cook ütles möödunud kolmapäeval, et kahanenud nõudluse taga on majanduskasvu aeglustumine Apple'i ühel suurimal turul Hiinas, mille taga on vähemalt osaliselt USA-Hiina kaubandussõda. Nõrgema majanduskasvu tingimustes ostavad hiinlased lihtsalt vähem kalleid telefone. Hiina on maailma suurim nutitelefonide turg.