Eesti firma esitleb USAs maailma suurimal tehnoloogiamessil elektrirula

Blurby asutaja, omanik ja tegevjuht Ivari Kull ütles Postimehele, et CESil osalemine on esimese päeva jooksul juba andnud palju kasulikke kontakte.

«Tundub, et CESil osalemine on kindlasti kasulik ettevõtmine, kuna meie toodete vastu on huvi tundnud paljud ettevõtted, muu hulgas näiteks Filipiinide ja Jaapani firmad. Kas me CESile ka edaspidi tuleme, otsustame siis, kui mess on läbi ja kokkuvõtted tehtud. Kuid praeguse seisuga tundub, et CES tasub igal juhul ära,» rääkis Kull.